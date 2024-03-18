Про це повідомив представник Кабміну у Верховній раді України Тарас Мельничук.

Він пояснив, що в ДПСУ необхідно збільшити резерви, щоб прикордонники в повоєнний період могли своїми силами взяти під контроль кордон і адекватно реагувати на загрози національній безпеці.

Тарас Мельничук

Також за словами Мельничука, ДПСУ в сучасних реаліях потребує формування бойових підрозділів, які виконують завдання зокрема і на лінії фронту.

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