Кабмін вніс до Верховної Ради законопроєкт, який пропонує збільшити на 15 тисяч чисельність прикордонників у Держприкордонній службі (ДПСУ).

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній раді України Тарас Мельничук.

Він пояснив, що в ДПСУ необхідно збільшити резерви, щоб прикордонники в повоєнний період могли своїми силами взяти під контроль кордон і адекватно реагувати на загрози національній безпеці.

Також за словами Мельничука, ДПСУ в сучасних реаліях потребує формування бойових підрозділів, які виконують завдання зокрема і на лінії фронту.