Про це повідомляє Yle з посиланням на митницю Фінляндії.

Також згадується, що угода посилить та уніфікує контроль ЄС за дотриманням візових вимог щодо РФ, оскільки зовнішні кордони ЄС відіграють ключову роль у запобіганні обходу санкцій.

“Підписавши угоду, ми хочемо показати іншим країнам та компаніям важливість тісної співпраці для ефективного контролю санкцій та зробити свій внесок у підвищення ефективності санкцій”, – сказав генеральний директор фінської митниці Самі Ракшіт.

За словами глави литовської митниці Дарюса Жвіронаса, планується розширення санкційних заходів контролю в майбутньому, при цьому до цього зусилля мають приєднатися ще більше країн у найближчий час.

У січні цього року за угодою митниць Литви, Латвії та Естонії була прийнята декларація прем’єр-міністрів країн Балтії, яка була підписана торік у грудні. В цій декларації сторони домовилися про посилення контролю за санкційними товарами, що експортуються до третіх країн через Росію та Білорусь або транзитом через їхні території.