Про це в інтерв’ю Financial Times заявила прем’єр-міністр Литви Інґріда Шимоніте.

Шимоніте повідомила FT, що ще раніше мала дозвіл від уряду надіслати війська в Україну для навчання, але Київ ще не просив про це.

Очільниця уряду Литви зазначила, що Росія розцінить це як провокацію, але “якби ми зважали на реакцію Росії, тоді ми б нічого не могли відправити. Кожні два тижні чути, що когось будуть бомбити ядеркою”.

Цього тижня Росія провела навчання з тактичної ядерної зброї у відповідь на коментарі Макрона. Шимоніте сумнівається, що зброю буде використано, оскільки радіоактивні опади також вразять Росію. Вона сухо зауважила, що здебільшого вітри дмуть із заходу на схід.