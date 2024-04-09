У Литві виникла ініціатива серед депутатів Сейму щодо позбавлення росіян і білорусів посвідок на тимчасове проживання (ВНЖ), які часто їздять на батьківщину.

Цю інформацію повідомляє Deutsche Welle.

Згідно з пропозицією, литовське ВНЖ може бути анульоване для росіян і білорусів, якщо вони подорожували в Росію або Білорусь частіше, ніж один раз на місяць протягом останнього року.

DW зауважує, що литовська влада боїться, що такі особи можуть бути залучені або навіть рекрутовані російськими або білоруськими спецслужбами.

Крім того, пропонується анулювати ВНЖ в разі, якщо громадяни Росії і Білорусі публічно висловлять підтримку російської агресії проти України.

Раніше, до 11 березня, автомобілі з російськими номерними знаками мали залишити Литву та всю територію Євросоюзу.