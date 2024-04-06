У литовському міністерстві оборони заявили про передачу Україні бронетранспортерів М577. Машини прибули до нашої країни у п’ятницю, 5 квітня.

Про це йдеться у повідомленні на сайті відомства.

“Безперервність підтримки України — наша стратегічна мета. Зброя та техніка, що постачаються нами й союзниками, роблять вирішальний внесок у боротьбу України за незалежність і безпеку Європи в цілому. Надаватимемо підтримку Україні стільки, скільки буде необхідно”, — зазначив глава литовського МО Лаурінас Кащюнас.

У відомстві нагадали, що на початку березня Литва поставила Україні чергову партію військової допомоги, до якої увійшли артилерійські снаряди калібру 155 міліметрів. Загалом від початку повномасштабної війни Литва надала Україні військову допомогу на суму близько 605 млн євро.

Литовське МО наголосило на тому, що надана Україні військова підтримка включає різне озброєння, боєприпаси, безпілотники, антидрони, навчання солдатів, ремонт важкої техніки та інше, що надається відповідно до потреб воюючої країни.

Крім того Литва вже розробила план довгострокової підтримки України на 2024-2026 роки, згідно з яким заплановане надання пакета військової підтримки вартістю 200 мільйонів євро.