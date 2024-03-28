27 березня відбулась прем'єра документального фільму журналістів з «Слідства.Інфо» під назвою "Він Теж: Історії українських чоловіків, скривджених росіянами".

Про це повідомляє «Слідство.Інфо».

У цьому фільмі розповідається про випадки знущання з українців, які опинилися в окупованих територіях і були утримані у херсонських катівнях через свою активну проукраїнську позицію.

Російські військові намагалися примусити їх до співпраці шляхом фізичного та психологічного тиску, включаючи зґвалтування або погрози зґвалтуванням.

Зазначається, що початку повномасштабної війни українські прокурори зафіксували 280 випадків сексуального насильства, яке вчиняли військові російської армії, з них 101 випадок стосувався чоловіків.

У фільмі журналісти розповідають про досвід знущання російських військових над чоловіками, які потрапили у полон.

Один з героїв фільму, священник, Сергій Чудинович, відвідав презентацію та зауважив, що дуже важливо розповідати про злочини російських військових.