Про це повідомляє «Слідство.Інфо».
У цьому фільмі розповідається про випадки знущання з українців, які опинилися в окупованих територіях і були утримані у херсонських катівнях через свою активну проукраїнську позицію.
Російські військові намагалися примусити їх до співпраці шляхом фізичного та психологічного тиску, включаючи зґвалтування або погрози зґвалтуванням.
Зазначається, що початку повномасштабної війни українські прокурори зафіксували 280 випадків сексуального насильства, яке вчиняли військові російської армії, з них 101 випадок стосувався чоловіків.
У фільмі журналісти розповідають про досвід знущання російських військових над чоловіками, які потрапили у полон.
Один з героїв фільму, священник, Сергій Чудинович, відвідав презентацію та зауважив, що дуже важливо розповідати про злочини російських військових.
«Я знаю, як людям важко говорити правду. У мене була мотивація розповісти навіть не про катування чи сексуальне насильство. Я просто бачив відео людей, які теж потрапляли до росіян, я бачив, як вони акуратно про це говорили.Таким чином створювалося неправильне інформаційне тло: ну, побував у росіян, ну, поговорили… Усе це обман. Тому, коли я дізнався про презентацію фільму, то відразу захотів приїхати», — каже Сергій Чудинович.
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