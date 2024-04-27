Громадяни Словаччини, невдоволені тим, що уряд Роберта Фіцо не підтримує Україну зброєю, вирішили самостійно збирати гроші на допомогу Україні. За 12 днів ініціативі вдалося зібрати 3 893 523 євро, кошти надали понад 60 тисяч донорів.

Про це йдеться на сайті громадської ініціативи.

В описі збору зазначається, що першою метою був збір 250 тисяч євро з подальшим сподіванням поступово вийти на один мільйон євро.

“Уряд Чехії нещодавно запустив глобальну ініціативу щодо закупівлі необхідної амуніції для України. До нього вже приєдналося понад двадцять країн. На жаль, Словаччини серед них досі немає. Уряд Словацької Республіки та прем’єр-міністр Фіцо відмовилися приєднатися до ініціативи. Було б прикро, якби так і залишилося. Ми відмовляємося прийняти відмову в допомозі постраждалому війною сусіду”, – сказано в описі ініціативи, яка зветься “Боєприпаси для України”.

Як повідомила співорганізаторка кампанії Зузана Іжакова, збір буде безстроковим, а отримані кошти підуть на чеську програму із закупівлі боєприпасів, перші поставки за якою в Україну очікуються вже в червні.

“Багато людей у Словаччині соромляться орієнтації уряду на Росію. Це причина, чому люди роблять свій внесок. … Ми, народ Словаччини, хочемо і можемо допомогти Україні. Ми хочемо показати, що не тільки уряд і Роберт Фіцо вирішують це питання”, – пояснила Іжакова.