Було зібрано два мільйони євро на купівлю снарядів для України жителями Словаччини, попри відмову влади у підтримці ініціативи Чехії зі збору коштів на боєприпаси для Києва.

Зазначено у публікації Reuters.

Постачання боєприпасів є нагальною потребою для України після двох років повномасштабної війни. Однак Словаччина відмовилася брати участь у плані чеського уряду щодо закупівлі сотень тисяч снарядів для Києва, в якому беруть участь щонайменше 15 країн-союзників.

Словаччина минулого року призупинила військову допомогу Україні, стверджуючи, що військового вирішення українського конфлікту не існує, а прем’єр-міністр Роберт Фіцо неодноразово закликав Москву до мирних переговорів.

“Коли я почув про ініціативу чеського уряду, мені було дуже приємно почути, що вишукуються всі шляхи, щоб допомогти Україні захиститися від (російського) агресора, тому що іншого шляху немає”, — сказав 99-річний ветеран словацького національного повстання проти нацистів 1944 року, який пережив Голокост Отто Сімко.

За словами збирачів коштів сказано, що кампанія має на меті показати, як більшість виступає проти змін у зовнішній політиці уряду після вересневих виборів.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо ще не прокоментував успіх цієї ініціативи. Міністр оборони країни Роберт Каліняк заявив, що Словаччина є демократичною країною і її народ може робити те, що хоче. Він також заявив, що замість військової допомоги Києву буде запропонована інша допомога.