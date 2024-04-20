Зазначено у публікації Reuters.
Постачання боєприпасів є нагальною потребою для України після двох років повномасштабної війни. Однак Словаччина відмовилася брати участь у плані чеського уряду щодо закупівлі сотень тисяч снарядів для Києва, в якому беруть участь щонайменше 15 країн-союзників.
Словаччина минулого року призупинила військову допомогу Україні, стверджуючи, що військового вирішення українського конфлікту не існує, а прем’єр-міністр Роберт Фіцо неодноразово закликав Москву до мирних переговорів.
“Коли я почув про ініціативу чеського уряду, мені було дуже приємно почути, що вишукуються всі шляхи, щоб допомогти Україні захиститися від (російського) агресора, тому що іншого шляху немає”, — сказав 99-річний ветеран словацького національного повстання проти нацистів 1944 року, який пережив Голокост Отто Сімко.
За словами збирачів коштів сказано, що кампанія має на меті показати, як більшість виступає проти змін у зовнішній політиці уряду після вересневих виборів.
Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо ще не прокоментував успіх цієї ініціативи. Міністр оборони країни Роберт Каліняк заявив, що Словаччина є демократичною країною і її народ може робити те, що хоче. Він також заявив, що замість військової допомоги Києву буде запропонована інша допомога.
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