Понад 80 країн, які збираються на саміт у Швейцарії, можуть досягти згоди щодо принаймні трьох пунктів Формули миру.

Про це у своєму інтерв’ю HugoDecrypte заявив президент Володимир Зеленський.

“Якщо всі домовимось, що саме це і є справедливо, то потім знайдемо формат, як зробити так, аби на це пішла Росія”, — зазначив Зеленський.

Зеленський вважає, що сильні держави можуть вплинути політично на Москву, аналогічно до того, як це було з зерновою ініціативою.

“Якщо за столом будуть держави, які дійсно хочуть миру і вимагають від РФ справедливого миру, тоді підготується документ з усім нашим баченням, і знайдеться момент, як і хто буде це проговорювати з представниками ворога”, — пояснив глава держави.

Зеленський зокрема сказав, що Україна не хоче, аби “єдину спроможну на сьогодні дипломатичну ініціативу стосовно закінчення війни знищила Росія, як це завжди було”.

Зеленський нагадав про більше ста зустрічей у Нормандському та Мінському форматах, рішення яких Росія не виконувала.