В інтерв’ю українським ЗМІ Еммануель Макрон запевнив, що обов’язково здійснить візит до України.
Макрон зазначив, що його візит відбудеться, коли будуть готові “конкретні пропозиції і конкретні рішення”.
Абсолютно щиру вам скажу – я обов’язково приїду. В мене є правило: щоб мій візит був якомога кориснішим для України…Я приїду в Україну з конкретними пропозиціями, конкретними рішеннями”, – сказав він.
Також французький лідер додає, що його візит означатиме “сильний посил і нові напрями у співпраці”.
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