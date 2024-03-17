Президент Франції запевнив, що обов'язково здійснить візит в Україну "з конкретним рішенням" щодо війни

В інтерв’ю українським ЗМІ Еммануель Макрон запевнив, що обов’язково здійснить візит до України.

Макрон зазначив, що його візит відбудеться, коли будуть готові “конкретні пропозиції і конкретні рішення”.

Абсолютно щиру вам скажу – я обов’язково приїду. В мене є правило: щоб мій візит був якомога кориснішим для України…Я приїду в Україну з конкретними пропозиціями, конкретними рішеннями”, – сказав він.

Також французький лідер додає, що його візит означатиме “сильний посил і нові напрями у співпраці”.