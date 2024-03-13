Про це повідомило Politico з посиланням на європейських політиків.
Наголошується, що зустріч має продемонструвати єдність після напруженого періоду, коли відносини між Францією та Німеччиною загострилися через розбіжність поглядів щодо надання допомоги Україні.
Нагадаємо, що в кінці лютого Макрон сказав, що не виключає відправку західних військ в Україну, водночас Шольц виключив таку можливість.
Відтоді як Туск знову став прем’єр-міністром Польщі, це буде перша зустріч у рамках “Веймарського трикутника”, у форматі діалогу між Німеччиною, Польщею та Францією.