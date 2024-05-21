Якщо закон ухвалять, то він набере чинності з 1 січня 2025 року.

Про це йдеться у зареєстрованому законопроєкті № 11264 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо створення передумов для поліпшення демографічної ситуації в Україні».

В пояснювальній записці до законопроекту зазначено, що його метою є стимулювання підвищення рівня народжуваності в Україні.

Оподаткуванню підлягатимуть громадяни України віком від 21 до 58 років. Податок стягуватимуть під час отримання платником оподатковуваного доходу з використанням безготівкових розрахунків (на банківський рахунок, рахунок у іншій фінансовій установі, отримання поштового переказу або в інший спосіб).

Ставка збору становить 1,5% від об’єкта оподаткування – для осіб, які не мають дітей, 1% – для тих, які мають одну дитину і 0,5% – для осіб, які мають двох дітей.

Не платитимуть демографічний збір особи, які мають трьох або більше дітей, особи, які мають безпліддя або порушену репродуктивну функцію, що унеможливлює материнство (батьківство), з підтвердженням відповідних обставин належними медичними документами не рідше, ніж один раз на 2 роки та особи, які мають статус осіб з інвалідністю І групи.

Падіння рівня народжуваності – це загальносвітовий тренд і в Україні він спостерігається останні десять років.

Але через війну цей процес значно пришвидшився. І якщо порівняти з довоєнним 2021-м, то народжуваність впала на цілих 28%.