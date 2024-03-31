Про це він розповів в інтерв’ю німецькому таблоїду BILD.
“Київ був і залишається мішенню для Путіна, тому що столиця – це серце країни.
Але ми набагато краще підготовлені до цього, ніж два роки тому. Якщо Путін прийме таке рішення, це буде криваве рішення”, — сказав він.
Також мер столиці наголошує, що місту необхідна краща оборона неба:
“Нам терміново потрібно більше засобів ППО, більше зенітних ракет!”
В матеріалі йдеться і про те, що Віталій Кличко відкидає будь-яку можливість перемовин із РФ, як пропонує лідер парламентської фракції Соціал-демократичної партії Німеччини Рольф Мютцених.
“Це неправильне ставлення, замість цього нам потрібна більша підтримка. Ми не віддамо Росії жодних територій. Це не може бути компромісом”, – наголосив мер Києва.
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