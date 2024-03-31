В метро мають посилити контроль на станціях, зокрема з застосуванням ручних металодетекторів.

“На входах і виходах зі станцій застосовуватимуть ручні металодетектори, а також, там мають перевірити системи відеоспостереження, пожежогасіння та засоби першої медичної допомоги”, – йдеться у повідомленні.

Також відповідно до цього рішення мають переглянути документи щодо роботи громадського транспорту (без конкретики).

Крім того, згідно рішення Ради оборони Києва, мають обмежити масові заходи та посилено контролювати місця, де багато людей, зокрема, ТРЦ та громадський транспорт.