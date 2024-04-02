Про це Олександр Литвиненко зазначив на зустрічі з експрезидентом Хорватії Коліндою Грабар-Китарович, повідомляє пресслужба РНБО.
Під час розмови сторони обговорили поточну ситуацію в Україні.
«Мета російських ударів – залякати населення. Наше завдання – захистити наші міста, і це вкрай складно без західної підтримки», — сказав Литвиненко.
Йдеться про те, що сторони окремо зупинилися на геополітичній ситуації у світі. Зокрема, торкнулися теми виборів у Європейському Союзі та США.
У пресслужбі інформують, що Грабар-Китарович наголосив на важливості протидії російським інформаційним кампаніям та на спробах Росії дестабілізувати ситуацію, зокрема, на Балканах.
Підсумовуючи, експрезидент Хорватії запевнила у непохитності підтримки України на її шляху до перемоги над російським агресором, повідомляє пресслужба РНБО.
Нагадаємо, що Володимир Зеленський 26 березня звільнив Олексія Данілова з посади секретаря РНБО і призначив замість нього Олександра Литвиненка.