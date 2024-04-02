Про це повідомив прем’єр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

“Сьогодні Україна та Румунія будують надзвичайно вигідне партнерство, і ми маємо на меті його постійно поглиблювати. Ухвалюємо постанову, що дозволить відкрити новий українсько-румунський пункт пропуску Біла Церква – Сігету Мармацієй“, – заявив прем’єр-міністр.

Новий перехід буде розрахований насамперед на пропуск вантажівок, повідомляло раніше Міністерство економіки.

На кордоні з Румунією функціонують п’ять автомобільних пунктів пропуску та один пункт пропуску для поромного сполучення. З них лише два оформляють вантажні автомобілі: Порубне – Сірет та Дяково – Халмеу. За добу вони можуть пропускати не більше 400 вантажівок.

Пункт пропуску Біла Церква (Закарпатська область) – Сігету Мармацієй (Румунія) зможе пропускати 500 вантажівок на добу.

Окрім того, на західному напрямку Україна збирається створити дев’ять нових пунктів пропуску та модернізувати ще 13 пунктів пропуску, сказав Шмигаль.