Як повідомляє видання, Україна продовжує вражати велику нафтогазову промисловість Росії, яка, попри заборони на імпорт та обмеження цін, залишається найбільшим джерелом доходів для військової машини росіян. В цілому атаки стали можливими не лише завдяки використанню безпілотників з більшою дальністю польоту, але й інтеграції штучного інтелекту до деяких дронів. ШІ, зі свого боку, допомагає дронам орієнтуватись та уникати глушіння.

“Точність в умовах перешкод забезпечується завдяки використанню штучного інтелекту. Кожен літак має бортовий комп’ютер із супутниковими даними та даними про місцевість. Польоти визначаються заздалегідь з нашими союзниками, і літаки дотримуються плану польоту, що дозволяє нам вражати цілі з точністю до метра”, — розповіло близьке до української програми безпілотників джерело CNN.

Аналітик Королівського інституту об’єднаних служб Ноя Сільвія, зі свого боку, розповіла про “машинний зір”, який є різновидом ШІ. За її словами, обладнаний ним дрон можна “навчити” визначати географію та ціль, до якого він прямує. Разом із цим безпілотник стає повністю автономний й не потребує супутникового зв’язку.

Експерт з питань війни з використанням безпілотників і штучного інтелекту Кріс Лінкольн-Джонс зауважив, що рівень “інтелекту” дрону наразі досі дуже низький, оскільки технологія перебуває лише на ранніх стадіях розвитку свого потенціалу.

Головне управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України та Служба безпеки України відмовили CNN в коментарі щодо використання ШІ в дронах.