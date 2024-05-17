Міністерство оборони випускає новий мобільний додаток Резерв+ для осіб, які мають військову повинність, призовників та резервістів. З 18 травня набуває чинності оновлений Закон про мобілізацію.

Про це пише Міністерство оборони України.

Завтра всі військовозобов’язані віком 18-60 років мають оновити свої облікові дані протягом 60 днів до 16 липня включно. Необхідно вказати мобільний телефон, фактичне місце проживання та e-mail (якщо є). Під час оновлення даних направлення на ВЛК не видається, але може бути виписане у разі потреби пізніше. Можна оновити дані будь-яким зручним для вас способом.

З 18 травня застосунок Резерв+ буде доступний для завантаження на смартфони через App Store та Google Play Market. Він дозволяє оперативно оновлювати дані та отримувати доступ до інформації у реєстрі Оберіг. Це зручний спосіб виконання обов’язкової процедури оновлення особистих даних. Після оновлення даних у застосунку можна переглянути інформацію з реєстру Оберіг щодо себе.

“Також оновити дані можна офлайн у Територіальних центрах комплектування або Центрах надання адміністративних послуг, які діють по всій країні. Якщо ви будете оновлювати дані через ТЦК, окрім самого витягу з реєстру, ви також отримаєте відповідну відмітку у військовий квиток”, – йдеться у дописі.

З 18 червня у застосунку Резерв+ також з’явиться QR-код, відсканувавши який відповідні представники влади зможуть миттєво отримати інформацію про ваш статус як військовозобовʼязаного, призовника або резервіста.