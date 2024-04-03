Про це 3 квітня, в ефірі заявив військово-політичний аналітик Дмитро Снєгирьов.

“Йдеться про зміну тактики ударів російської окупаційної армії. Ви подивіться на частоту завдання ракетних ударів — чотири масові ракетні атаки за березень. Причому удари завдають саме по підприємствах енергосистеми, щойно українські екстрені служби розпочинають нейтралізацію наслідків удару. Тобто [енергетики] намагаються відновити, і наступного дня завдається повторний удар по цих же об’єктах”, — сказав він.

За його словами, Росія намагається “знекровити” українську сторону такими терористичними ударами.

“Запас трансформаторів не безмежний, і окупанти це прекрасно розуміють. Тому, вочевидь, знову дають час на відновлення і потім, я не боюся наврочити, російська сторона буде застосовувати тактику саме масових ударів по енергетичній інфраструктурі”, — вважає аналітик.

Снєгирьов пояснив, що у військовій доктрині Росії прописано завдання превентивних ударів по енергетичній інфраструктурі противника з метою примусу до капітуляції.

“Тому вони не будуть відходити від своєї військової доктрини. І завдання української сторони та президента України — у максимально короткі терміни переконати країни Заходу надати необхідну кількість систем ППО (протиповітряної оборони, — ред.), про що й заявляв Володимир Зеленський. Нам критично необхідні Patriot і SAMP/T, щоб нейтралізувати ракетну загрозу, зокрема з використанням “Цирконів”, — акцентував Дмитро Снєгирьов.