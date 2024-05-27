Про це повідомив заступник міського голови, секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко.
“Маємо індивідуальні котельні, які можуть бути одна на кілька будинків, так і одна на будинок. Віталій Кличко вже дав відповідне доручення, ми будемо думати над певною програмою для багатоквартирних житлових будинків, щоб вони встановлювали індивідуальні котельні та індивідуальне генераційне обладнання”, – заявив він.
Ці установки дадуть енергосистемі міста більшу автономію у разі нападу з боку Росії. Концепцію відновлення електромережі Києва буде розроблено протягом 12–15 років. Вартість може сягати – 1,2 мільярда євро.
За словами Бондаренка, вони зможуть забезпечити близько 300 тисяч киян електроенергією, теплом і водою.
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