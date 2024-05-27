Через нестачу електроенергії у Києві планують розмістити шість міні-ТЕЦ. Вони будуть розташовані на лівому та правому берегах міста.

Про це повідомив заступник міського голови, секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко.

“Маємо індивідуальні котельні, які можуть бути одна на кілька будинків, так і одна на будинок. Віталій Кличко вже дав відповідне доручення, ми будемо думати над певною програмою для багатоквартирних житлових будинків, щоб вони встановлювали індивідуальні котельні та індивідуальне генераційне обладнання”, – заявив він.

Ці установки дадуть енергосистемі міста більшу автономію у разі нападу з боку Росії. Концепцію відновлення електромережі Києва буде розроблено протягом 12–15 років. Вартість може сягати – 1,2 мільярда євро.

За словами Бондаренка, вони зможуть забезпечити близько 300 тисяч киян електроенергією, теплом і водою.