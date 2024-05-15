Про це повідомляє The Guardian.
“Нападник зробив п’ять пострілів під час спроби вбивства”, — сказав міністр.
Він додав, що прем’єр-міністр перебуває у “критичному стані” на операції, оскільки медики борються за його життя.
За словами міністра, перша інформація “чітко вказує на політичну мотивацію” нападу.
Шутай-Ешток також закликав журналістів та політиків “припинити поширювати ненависть” у соцмережах.
“Те, що відбулося, посіяно багатьма з вас та вашою ненавистю”, — зазначив словацький урядовець.
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