Про це повідомляє The Guardian.

“Нападник зробив п’ять пострілів під час спроби вбивства”, — сказав міністр.

Він додав, що прем’єр-міністр перебуває у “критичному стані” на операції, оскільки медики борються за його життя.

За словами міністра, перша інформація “чітко вказує на політичну мотивацію” нападу.

Шутай-Ешток також закликав журналістів та політиків “припинити поширювати ненависть” у соцмережах.

“Те, що відбулося, посіяно багатьма з вас та вашою ненавистю”, — зазначив словацький урядовець.