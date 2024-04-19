Завдяки доказовій базі Служби безпеки Восьмий апеляційний адміністративний суд Львова ухвалив рішення про заборону ще однієї проросійської партії.

Про це повідомляє Служба безпека України.

“Мова йде про «Соціал-патріотичну асамблею слов’ян» (СПАС), яка проводить інформаційно-підривну діяльність на користь країни-агресора.”

Після початку повномасштабного вторгнення РФ представники забороненої політсили «розосередились» майже по всій тимчасово захопленій території нашої держави. Наразі очільник цієї політсили Едуард Коваленко переховується від правосуддя на тимчасово окупованій Херсонщині, де напряму контактує з ФСБ.

“За вказівкою російської спецслужби він та його партійні соратники публічно виступають на підтримку агресивної війни проти України. Там вони агітують місцевих жителів підтримати агресора та приєднуватись до лав його окупаційних угруповань. Також прихильники рашизму виступають перед росзмі нібито від імені «пересічних громадян» України та виправдовують воєнні злочини РФ”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у вересні 2022 року слідчі Служби безпеки заочно повідомили Коваленку про підозру за 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб). Обвинувальний акт скеровано до суду.

Наразі тривають комплексні заходи для притягнення зловмисника та його спільників до відповідальності за злочини проти України.