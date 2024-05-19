Про це він сказав у коментарі The Sun.
Грант Шаппс вкотре наголосив, що усе, що є важливим і цінним для західного світу, опиниться під загрозою, якби вторгнення в Україну закінчилося для Владіміра Путіна перемогою.
“Події минулого тижня мають стати для Заходу тривожним дзвінком. “Теплі” слова – це недостатньо. Кожна держава, яка цінує свою свободу, має активізувати зусилля і надати максимально швидко те, що може надати, щоби ЗСУ могли відбивати протиправне вторгнення”, – наголосив він.
За його словами, від початку поточного місяця Британія передала Україні 80 ракет для ППО, і ще 20 мають прибути до початку червня.
Британський міністр оборони Грант Шаппс охарактеризував російсько-українську війну як боротьбу за основи демократії, водночас підкресливши, що пряме втручання Заходу не планується.
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Шаппс додав, що вартість британської допомоги для України у 2024 році складатиме 3 млрд фунтів стерлінгів.