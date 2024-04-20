Опублікувала газета The Guardian. Стверджують, що причиною є бюрократичні зволікання. Також зазначають, що постачання зброї на передову було повільним.
Британські міністри визнали, що через повільну роботу фонду частина обладнання, придбаного на його кошти, не надійде в Україну до весни наступного року.
Міжнародний фонд для України, очолюваний Великою Британією, налічує дев’ять країн-донорів. Критики стверджують, що поставки зброї на фронт відбуваються “повільно”.
За словами представника Міністерства оборони Великої Британії, затримка пов’язана з необхідністю оцінити пропозиції низки компаній, які беруть участь у тендері на постачання техніки, призначене для України.
Фонд розпоряджається урядом Великої Британії. Його завдання полягає у фінансуванні підготовки українських військових та постачанні озброєння для Збройних сил України.
“Ми не вибачатимемося за те, що робимо це з дотриманням усіх процедур і таким чином, щоб забезпечити найбільш ефективну допомогу Україні” – заявив представник міністерства.
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