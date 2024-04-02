Вночі, патрулюючи річкову ділянку українсько-румунського кордону, прикордонний наряд помітив невідомого чоловіка. Законні вимоги правоохоронців правопорушник проігнорував, натомість скочив у Тису, а вже за кілька хвилин став кликати на допомогу.
Повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон
Щоб не втратити порушника з поля зору, прикордонники підняли квадрокоптер.
“На допомогу плавцю поспішив курсант прикордонного вишу, який наразі проходить стажування у відділі «Ділове» Мукачівського загону. На щастя, майбутньому офіцеру вдалося врятувати життя молодого закарпатця. Зі слів врятованого чоловіка, за незаконний перетин кордону він віддав 2500 доларів США”, – йдеться у повідомленні.
“Прикордонники вжили заходів щоб дістати потерпілого, але той не зміг протистояти сильній течії та, розтиснувши руки, зник під водою. До місця пригоди прибули рятувальники ДСНС”, – підсумували у відомстві.
Пошуки зниклого чоловіка досі тривають.
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