Вночі, патрулюючи річкову ділянку українсько-румунського кордону, прикордонний наряд помітив невідомого чоловіка. Законні вимоги правоохоронців правопорушник проігнорував, натомість скочив у Тису, а вже за кілька хвилин став кликати на допомогу.

Повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон

Щоб не втратити порушника з поля зору, прикордонники підняли квадрокоптер.