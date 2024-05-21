Про це повідомило Міністерство оборони.

У міністерстві зазначили, що разом із попередніми закупівлями загальна кількість законтрактованих Агенцією БпАК DJI Mavic вже становить 8200 комплектів (7200 DJI Mavic 3E та 1000 DJI Mavic 3T).

Загальна сума укладених контрактів становить 1,1 млрд грн.

За словами заступника міністра оборони Дмитра Кліменкова, у сучасній війні дрони стали незамінним елементом боротьби. Вони посилюють обороноздатність, підвищуючи ефективність військових операцій.

«Закупівлі безпілотників – одне з головних завдань Міноборони. Наші військові мають бути забезпечені вчасно всім необхідним, щоб мати здатність реагувати на будь-які загрози з боку ворога», – зауважив Кліменков.

За результатами аукціонів на Prozorro середня ціна на один БпАК становить на DJI Mavic 3E з трьома додатковими акумуляторами та зарядним пристроєм – 126,3 тис. грн.

Ціна DJI Mavic 3T з трьома додатковими акумуляторами та зарядним пристроєм – 194,2 тис. грн.

За словами директорки «Агенції оборонних закупівель» Марини Безрукової, лише на цих закупівлях вдалося заощадити понад 65 млн грн від очікуваної вартості.

«І це за умов, що ми працюємо за принципом післяплати, щоб максимально убезпечити постачання. Для нас це можливість закупити для військових ще більше дронів, які мають критично важливе значення на фронті», – зауважила Безрукова.

Станом на 20 травня уже пройшли успішні аукціони «Агенції оборонних закупівель» на додаткові 4000 БПаК DJI Mavic 3E та 1500 DJI Mavic 3T, де очікується підписання контрактів.