Міноборони закупить через Prozorro 4000 дронів для ЗСУ

Про це повідомляє 27 березня пресслужба відомства.
Наразі в системі опубліковані тендери на закупівлю 3000 дронів типу DJI Mavic 3E та 1000 дронів типу DJI Mavic 3 Thermal.
Це становить п’яту частину від 20 000 дронів, які агенція має намір придбати в межах рамкових угод.
Зазначено, що в системі Prozorro опубліковано 15 відборів на постачання по 200 дронів. Очікувана вартість закупівель розрахована на основі ціни в 133 тисяч гривень за один Mavic 3E та 198 тисяч гривень за один Mavic 3 Thermal (без ПДВ).
«Поділ закупівлі на окремі відбори по 200 дронів дозволить залучити до закупівель більшу кількість учасників, які не можуть забезпечити всю кількість, а також диверсифікувати джерела постачання.
Взяти участь у цих закупівлях зможуть всі постачальники, які пройшли кваліфікацію в рамкових угодах на закупівлі БпАК», – інформує пресслужба Мінооборони.
Процедура рамкової угоди дозволяє оборонним замовникам проводити конкурентні закупівлі, а у системі Prozorro можна буде побачити ставки учасників та ціну, отриману в результаті торгів, що забезпечить відсутність переплат за товари.
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