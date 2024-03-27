Міноборони закупить через Prozorro 4000 дронів для ЗСУ

27 березня пресслужба Міністерства оборони України повідомила, що "Агенція оборонних закупівель" оголосила другий етап рамкової угоди на закупівлю безпілотних авіаційних комплексів через систему Prozorro.

Про це повідомляє 27 березня пресслужба відомства.

Наразі в системі опубліковані тендери на закупівлю 3000 дронів типу DJI Mavic 3E та 1000 дронів типу DJI Mavic 3 Thermal.

Це становить п’яту частину від 20 000 дронів, які агенція має намір придбати в межах рамкових угод.

Зазначено, що в системі Prozorro опубліковано 15 відборів на постачання по 200 дронів. Очікувана вартість закупівель розрахована на основі ціни в 133 тисяч гривень за один Mavic 3E та 198 тисяч гривень за один Mavic 3 Thermal (без ПДВ).

«Поділ закупівлі на окремі відбори по 200 дронів дозволить залучити до закупівель більшу кількість учасників, які не можуть забезпечити всю кількість, а також диверсифікувати джерела постачання. Взяти участь у цих закупівлях зможуть всі постачальники, які пройшли кваліфікацію в рамкових угодах на закупівлі БпАК», – інформує пресслужба Мінооборони.

Процедура рамкової угоди дозволяє оборонним замовникам проводити конкурентні закупівлі, а у системі Prozorro можна буде побачити ставки учасників та ціну, отриману в результаті торгів, що забезпечить відсутність переплат за товари.