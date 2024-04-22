Про це повідомляє Міністерство оборони України.

У результаті укладених контрактів середня ціна одного безпілотного авіаційного комплексу склала:

– 126,9 тис. грн за модель DJI Mavic 3E з трьома додатковими акумуляторами та зарядним пристроєм (3 тис. шт.);

– 194,2 тис. грн за модель DJI Mavic 3T з трьома додатковими акумуляторами та зарядним пристроєм (1 тис. шт.).

Перші партії закуплених безпілотників вже поставлені у військові частини.

‭«Найкращі ціни вдається отримувати тоді, коли є реальна конкуренція між постачальниками. Саме тому, коли Агенція отримала можливість купувати такі потрібні для фронту Мавіки, ми використали нову процедуру рамкової угоди в Prozorro. І цей підхід виправдав себе на 100 відсотків.

На деяких торгах змагалися по 6-7 учасників, які знижували ціну під час аукціону. Зрештою, ми змогли отримати рекордно низькі для держави ціни, що підтверджують дослідження журналістів-розслідувачів», – відзначила директор ‭«Агенції оборонних закупівель» Міноборони України Марина Безрукова.