Про це повідомляє Міністерство оборони України.
У результаті укладених контрактів середня ціна одного безпілотного авіаційного комплексу склала:
– 126,9 тис. грн за модель DJI Mavic 3E з трьома додатковими акумуляторами та зарядним пристроєм (3 тис. шт.);
– 194,2 тис. грн за модель DJI Mavic 3T з трьома додатковими акумуляторами та зарядним пристроєм (1 тис. шт.).
Перші партії закуплених безпілотників вже поставлені у військові частини.
«Найкращі ціни вдається отримувати тоді, коли є реальна конкуренція між постачальниками. Саме тому, коли Агенція отримала можливість купувати такі потрібні для фронту Мавіки, ми використали нову процедуру рамкової угоди в Prozorro. І цей підхід виправдав себе на 100 відсотків.
На деяких торгах змагалися по 6-7 учасників, які знижували ціну під час аукціону. Зрештою, ми змогли отримати рекордно низькі для держави ціни, що підтверджують дослідження журналістів-розслідувачів», – відзначила директор «Агенції оборонних закупівель» Міноборони України Марина Безрукова.
Також, наразі у системі Prozorro тривають закупівлі ще 6000 дронів: 4500 комплексів Mavic 3E та 1500 комплексів Mavic 3T.
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