Атаки безекіпажних дронів на російські кораблі такі ефективні, що це дає змогу говорити про зміни у стратегії бойових дій на морі загалом.

Про це головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив в інтерв’ю виданню “Укрінформ”.

“Наші артилеристи використовують високоточні боєприпаси для ураження скупчень противника навіть за десятки кілометрів від лінії фронту. Ворог щодобово не лише несе значні втрати у живій силі та техніці, включаючи артилерійські системи, – він ніколи й ніде не може почуватися у безпеці, зокрема і на тимчасово окупованих територіях України. Це важливий психологічний фактор. Їм не буде спокою на нашій землі. Ніколи. І кожен окупант повинен це усвідомлювати”, – заявив Сирський.

За його словами, за лютий-березень 2024 року ворог втратив понад 570 танків, близько 1430 бойових броньованих машин, майже 1680 артилерійських систем та 64 системи ППО. Українські Сили оборони такоє суттєво знизили активність російських військ повітрі. За 10 днів у лютому вони збили 13 літаків противника, включаючи два стратегічно важливі літаки спостереження та управління А50.

Сирський підкреслив, що Україна продовжує змінювати тактику дій також і на морі. Він наголошує, що атаки безекіпажних українських дронів на військові кораблі РФ виявилися настільки ефективними, що це дозволяє говорити про зміни у стратегії бойових дій на морі в цілому.

Головнокомандувач зазначив, що Україна продовжуватиме цілеспрямовано нищити російський Чорноморський флот, зокрема ураження одразу кількох російських кораблів у Севастополі упродовж кількох минулих днів є лише частиною цього процесу.

“На суходолі… Сили оборони України продовжують утримувати під контролем ключові висоти та райони оборони. Наша мета – не допустити втрати своєї території, максимально виснажити противника, завдати йому найбільш можливих втрат, сформувати і підготувати резерви для проведення наступальних дій”, – сказав Сирський.