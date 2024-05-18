Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку" набуває чинності з 18 травня, сьогодні.

Верховна Рада України ухвалила документ ще 11 квітня, а Володимир Зеленський 16 квітня його підписав.

Мобілізації підлягають громадяни віком від 25 до 60 років.

Під час мобілізації чоловіки віком від 18 до 60 років повинні завжди мати при собі військово-обліковий документ і надати його на вимогу представника ТЦК, поліцейського або прикордонника.

Після публікації закону в усіх військовозобов’язаних буде 60 днів, щоб уточнити свою актуальну адресу проживання, контактну інформацію та інші військово-облікові дані. Зробити це вони можуть у ТЦК, ЦНАПі або через електронний кабінет.

Серед мотиваційних норм закон містить положення, в яких передбачена можливість самостійно обрати підрозділ для військовозобов’язаних, які підпишуть контракт із Міноборони.

Планується надати додаткову відпустку та винагороду за знищення або захоплення озброєння чи техніки противника. Розмір цих винагород буде встановлено на рівні закону та урядових підзаконних актів. Крім того, протягом календарного року буде надана щорічна основна відпустка частинами, причому безперервна частина цієї відпустки має становити не менше 15 календарних днів.

Встановлюється врахування у вислугу років одного місяця служби за три місяці за перебування безпосередньо в районах бойових дій під час дії воєнного стану.