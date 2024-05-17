Про це йдеться у звіті британської розвідки 17 травня.
«Це може виявитися надзвичайно складним завданням для Бєлоусова, враховуючи високий рівень корупції в російському МО і Збройних силах», – зазначають в оборонному відомстві.
Зміна міністра оборони, зазначають розвідники, навряд чи матиме вплив на хід війни в Україні, тому що президент РФ Володимир Путін також оголосив, що не буде жодних змін у вищому керівництві Генштабу ЗС РФ.
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