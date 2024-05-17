Андрія Бєлоусова призначили міністром оборони Росії, щоб забезпечити більшу ефективність оборонних витрат і тісніше координувати між оборонними галузями та потребами ЗС РФ.

Про це йдеться у звіті британської розвідки 17 травня.

«Це може виявитися надзвичайно складним завданням для Бєлоусова, враховуючи високий рівень корупції в російському МО і Збройних силах», – зазначають в оборонному відомстві.

Зміна міністра оборони, зазначають розвідники, навряд чи матиме вплив на хід війни в Україні, тому що президент РФ Володимир Путін також оголосив, що не буде жодних змін у вищому керівництві Генштабу ЗС РФ.