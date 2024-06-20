Електронне бронювання від мобілізації, яке запустять на порталі "Дія", здійснюватиметься протягом однієї години з моменту подання заяви.

Про це заявила заступниця директора Директорату розвитку електронних послуг Мінцифри Валерія Ткач в ефірі телемарафону.

Також, за її словами, керівники підприємств зможуть отримати інформацію щодо кожного свого співробітника.

“Всі процеси відбуватимуться протягом години. Як тільки керівник підприємства подасть працівника на бронювання, будуть проведені всі необхідні перевірки. Керівник отримає інформацію щодо кожного працівника: заброньований він чи ні”, — розповіла Ткач.

Вона зазначила, що інформацію про бронювання працівник зможе побачити у додатку “Резерв+” у військово-обліковому документі. Також буде можливість роздрукувати паперовий документ.

Забронювати зможуть працівників підприємств, які визнані критично важливими для функціонування економіки України або забезпечують потреби Сил оборони.

Отримати “бронь” можна, якщо: