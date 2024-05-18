Про це повідомляє пресслужба міністерства.

“Створено захисниками” — це бренд Міністерства у справах ветеранів України, що має на меті зробити товари й продукцію, виготовлені ветеранами-підприємцями впізнаваними та популярними. І цим сприяє розвитку ветеранського бізнесу. Тривалий час проєкт був на паузі, але ми відновлюємо його”, — йдеться у повідомленні.

У міністерстві пояснили, що наразі спрощено алгоритм участі у проєкті для захисників та захисниць, оновлено договори та форми заяв і вимоги до пакета необхідних документів, аби кількість учасників збільшилася. Вже зараз нараховується 15 учасників, пише пресслужба Мінветеранів.

Зазначається, що за понад місяць після оновлення проєкту маркування отримали 10 ветеранських бізнесів. Продукцію, марковану “Створено захисниками”, можна зустріти на полицях Сільпо, Новуса, та Ашану.

Мінветеранів працює над масштабуванням проєкту й запрошує всіх ветеранів-виробників долучитись та подати заявку і перелік документів для отримання права використання бренду “Створено захисниками” на електронну пошту.

“Що може бути більш українським, аніж товари, створені ветеранами і ветеранками? Знак “Створено захисниками” робить ветеранські товари впізнаваними на українському ринку. Ми всі разом допомагаємо їм потрапити на полиці українського маркету та зайняти свою впевнену нішу на ринку. Тому прошу споживачів, коли бачите маркування “Створено захисниками” — купуйте, підтримуйте ветеранське підприємництво та поширюйте інформацію серед друзів, знайомих, рідних. Звертаюся і до ритейлерів долучатися до проєкту ”, — сказав виконуючий обовʼязки міністра у справах ветеранів Олександр Порхун.