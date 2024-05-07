Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Комплекс оснащений сучасними реабілітаційними тренажерами, які використовуються для тренувань військових з ампутаціями кінцівок та осіб, які користуються кріслом колісним.
У спортзалі є можливість займатися самостійно або з реабілітологом.
Безоплатні заняття зі спеціалістом доступні за попереднім записом за номером: 0800-300-633. Спортзал розташовано у просторі «Київ Мілітарі Хаб» за адресою: вул. Бастіонна, 11.
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