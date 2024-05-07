У межах простору «Київ Мілітарі Хаб» відкрили сучасний спортзал із реабілітаційними тренажерами для військовослужбовців та ветеранів, де вони можуть безкоштовно займатися спортом.

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Комплекс оснащений сучасними реабілітаційними тренажерами, які використовуються для тренувань військових з ампутаціями кінцівок та осіб, які користуються кріслом колісним.

У спортзалі є можливість займатися самостійно або з реабілітологом.

Безоплатні заняття зі спеціалістом доступні за попереднім записом за номером: 0800-300-633. Спортзал розташовано у просторі «Київ Мілітарі Хаб» за адресою: вул. Бастіонна, 11.