Національному військовому меморіальному кладовищу передали в постійне користування земельні ділянки в Київській області. Міністерство у справах ветеранів заявило, що відтепер розпочнеться «новий динамічний» розвиток проєкту.

Про це йдеться на сайті Мінветеранів.

Дві ділянки розташовані в поблизу села Мархалівка Гатненської територіальної громади. Загальна площа становить понад 265 гектарів, з яких більше ніж 120 гектарів безпосередньо займатимуть поля для поховань, колумбарій, крематорій, релігійні споруди, музейний комплекс та інші об’єкти для почесних поховань захисників та захисниць.

Виконувач обов’язків міністра у справах ветеранів Олександр Порхун заявив, що після отримання земельних ділянок робота перейшла від «кабінету до будівельного майданчику».

«Якщо раніше займалася проєктуванням ділянки та плануванням наступних етапів, то фактично відсьогодні вже можуть розпочинатися підготовчі роботи до будівництва», — наголосив він.

Крім того, Мінветеранів розробило проєкт порядку утримання та охорони кладовища, що встановлюватиме правила поводження, перебування, заборон, розміщень та облаштування місць поховань тощо.

Раніше Кабінет Міністрів спростив вирубку дерев на території майбутнього кладовища. Зазначається, зелені насадження планується максимально зберегти, дерева, які усе ж таки будуть зрубані, передадуть на потреби Збройних сил України.