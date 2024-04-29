Уляна Токарєва, заступник міністра соціальної політики, розповіла, що ветерани та ветеранки, а також члени їхніх родин, які шукають роботу, можуть отримати нову спеціальність — соціальний працівник. Про це йдеться на сайті Кабміну.

«Соціальна сфера — це також можливість для ветеранів, ветеранок та членів їхніх родин, де можна працювати й надавати підтримку тим, хто потребує», — заявила Уляна Токарєва.

Вона зазначила, що не варто забувати про соціальний захист чи соціальні послуги, коли мова йде про розвиток бізнесу чи працевлаштування.

«Коли ветеран чи ветеранка повертаються у цивільне життя, вони зіштовхуються з реальністю і мають зрозуміти, як їм рухатися далі. Якраз соціальні послуги стануть у пригоді», — вважає заступниця мністра.

Соціальна сфера дуже децентралізована. На рівні держави приймаються нормативні акти, робляться певні програми підтримки, але вся соціальна послуга сконцентрована на рівні громади у місцевому самоврядуванні. Саме громада має вирішувати, яка послуга має розвиватися, фінансуватися та надаватися.

«Саме тому достатня кількість добре підготовлених і емпатійних соціальних працівників у громадах — це крок до успішної адаптації учасників бойових дій до мирного життя», — сказала Уляна Токарєва.