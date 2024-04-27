27 квітня, у суботу, Японія стала 36-ою країною, яка приєдналась до Міжнародної коаліції з повернення українських дітей.

Про це зауважив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак в Telegram-каналі.

“Вдячні Японії за приєднання до Міжнародної коаліції з повернення українських дітей”, – прокоментував Єрмак.

Таким чином коаліція включає в себе всі країни G7 і загалом 36 країн.

Раніше на засіданні Міжнародної коаліції українська сторона представила конкретні заходи щодо повернення дітей, яких незаконно депортувала або примусово перемістила Росія. На наступному засіданні радниця – уповноважена Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук розповіла про проєкт інформаційної підтримки українських дітей, які потребують повернення.

«Ми повинні гучно розповідати про злочини депортації українських дітей та про всі зусилля, яких докладає світова спільнота й Україна, щоб подолати це явище. Інформаційна кампанія «Викрадені голоси» вже допомогла нам привернути увагу світу до цієї теми», – зауважила вона.

Ірина Тулякова, голова Координаційного центру з розвитку сімейного виховання та догляду дітей, представила проєкт для їх реінтеграції. Після засідання десятки країн висловили готовність активно долучитися до реалізації цих ініціатив.

У жовтні минулого року на зустрічі радників з національної безпеки та зовнішньої політики представники Канади запропонували створити коаліцію країн, яка сприятиме поверненню депортованих Росією українських дітей. Ця ініціатива є продовженням програми Bring Kids Back UA, яку ініціював Президент Володимир Зеленський.

У лютому Міжнародна коаліція за повернення українських дітей розпочала свою діяльність та представила рамковий документ своєї роботи. Ця коаліція очолюється Україною та Канадою.