Ще одну родину вдалося повернути на підконтрольну Україні територію з окупованої Голої пристані у Херсонській області. В сім'ї двоє дітей 5 і 12 років.

Про це повідомив омбудсман Дмитро Лубінець.

За його словами, у дім до родини тричі приходили військові РФ з обшуками. Вони відмовлялися проводити огляд без автоматів, про що просила родина, щоб не лякати дітей.

“Живучи у постійному страху, сім’я не випускала дітей із двору. А після незаконних “виборів”, які проводилися під примусом і обстрілами, сусід-колаборант повідомив, що “нова влада” позбавлятиме батьківського піклування дітей, які не ходять у російську школу”, — написав Лубінець.

Батьки старалися виїхати якнайшвидше, щоб син продовжив здобувати українську освіту, а дівчинка пішла в 1 клас української школи, але грошей бракувало, бо батько не влаштовувася на роботу до адміністрації окупантів принципово. Він заробляв, допомагаючи містянам.

Лубінець зазначив, що мешканці Голої Пристані мають проукраїнську позицію, а підлітки мають сміливість навіть її озвучувати. За його словами, росіяни виводять їх у поле та стріляють над головою, щоб залякати.

“Діти вже отримали планшети, тож зможуть здобувати знання у зручний спосіб. Також їм допоможуть влаштувалися у школу, обрати гуртки та за необхідності отримувати психологічну допомогу”, — повідомив омбудсман.