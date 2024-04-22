Про це повідомив омбудсман Дмитро Лубінець.
За його словами, у дім до родини тричі приходили військові РФ з обшуками. Вони відмовлялися проводити огляд без автоматів, про що просила родина, щоб не лякати дітей.
“Живучи у постійному страху, сім’я не випускала дітей із двору. А після незаконних “виборів”, які проводилися під примусом і обстрілами, сусід-колаборант повідомив, що “нова влада” позбавлятиме батьківського піклування дітей, які не ходять у російську школу”, — написав Лубінець.
Батьки старалися виїхати якнайшвидше, щоб син продовжив здобувати українську освіту, а дівчинка пішла в 1 клас української школи, але грошей бракувало, бо батько не влаштовувася на роботу до адміністрації окупантів принципово. Він заробляв, допомагаючи містянам.
Лубінець зазначив, що мешканці Голої Пристані мають проукраїнську позицію, а підлітки мають сміливість навіть її озвучувати. За його словами, росіяни виводять їх у поле та стріляють над головою, щоб залякати.
“Діти вже отримали планшети, тож зможуть здобувати знання у зручний спосіб. Також їм допоможуть влаштувалися у школу, обрати гуртки та за необхідності отримувати психологічну допомогу”, — повідомив омбудсман.
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