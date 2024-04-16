Про це свідчить картка документа на сайті ВРУ.
У розділі “Дати та стан проходження” вказано, що Стефанчук 12 квітня отримав на підпис документ , а 15 квітня повернув документ зі своїм підписом, 16 квітня закон направлений на підпис президентові України.
Після підписання Зеленським документ буде оприлюднений в офіційному парламентському виданні “Голос України”, закон набуде чинності через місяць із дня, наступного за його опублікуванням.
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