Про це свідчить картка документа на сайті ВРУ.

У розділі “Дати та стан проходження” вказано, що Стефанчук 12 квітня отримав на підпис документ , а 15 квітня повернув документ зі своїм підписом, 16 квітня закон направлений на підпис президентові України.

Після підписання Зеленським документ буде оприлюднений в офіційному парламентському виданні “Голос України”, закон набуде чинності через місяць із дня, наступного за його опублікуванням.