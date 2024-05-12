Протягом останнього пів року Україна експортувала 27,6 мільйона тонн зерна та олійних культур через Чорне море, що лише на 0,2 мільйона тонн менше від середнього обсягу експорту у довоєнний період.

Про це повідомляє The New York Times.

Видання зазначає, що кількість прибуттів зернових суден у три порти Одеської області зросла до 231 з п’яти у вересні, сприяючи зростанню морського експорту. Втім експерти зазначають, що збільшення потоку зернових суден через порти Одеської області в Україні, хоча й стало важливим кроком для відновлення економіки країни, але це може бути тимчасовим явищем.

“Україна все ще стикається з низкою проблем, які можуть перешкодити експорту зерна стабілізуватися на довоєнному рівні, включаючи триваючі російські атаки на портові споруди та менший урожай цього року. Міністерство сільського господарства США очікує скорочення експорту українського зерна найближчим часом”, — йдеться у матеріалі.

Аналітики зазначають, що не дивлячись на ці труднощі, експорт зернових залишається критично важливим для України. Таріел Хаджішвілі, голова ТОВ “Новік”, сказав, що “очевидно, що без експорту зерна” економіка країни буде борсатися.

Водночас експерти кажуть, що загальна ситуація покращується, відзначаючи, що транспортні компанії прагнуть відправляти українське зерно, попри війну.

“Дані свідчать, що не бракує судновласників, які готові ризикнути і зайти туди”, — сказав Грег Міллер, старший морський репортер Lloyd’s List.

Додамо, що після російського вторгнення Україна була змушена припинити торгівлю через Чорне море на кілька місяців через військовий контроль Росії над морем. У липні 2022 року угода, укладена за посередництва ООН і Туреччини, дозволила Україні відновити експорт через узгоджений чорноморський коридор.