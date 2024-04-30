За даними постпреда України при ООН Сергія Кислиці, створений Україною та її міжнародними партнерами чорноморський гуманітарний коридор вже використовували 1300 суден.

Про це інформує Укрінформ.

Цей коридор дозволив доставити українську сільгосппродукцію до 40 країн, що перевищило обсяг експорту за весь період функціонування Чорноморської зернової ініціативи.

“Це перевищує обсяг експорту за весь рік функціонування Чорноморської зернової ініціативи”, — зауважив постпред.

Зазначено, що з портів “Південний”, “Одеса” та “Чорноморськ” було відправлено 25 млн тонн продукції українських аграріїв, а експорт з цих портів досягнув рівня до війни.

Крім того, зазначено, що близько 400 млн людей у світі залежать від українського експорту продовольства.

“Навіть у ці складні часи ми готові відстоювати свою роль гаранта глобальної продовольчої безпеки. Гуманітарна програма “Зерно з України” слугує гідною ілюстрацією цього”, — зазначив дипломат.

На даний момент, в рамках цієї ініціативи, 8 суден з більш ніж 200 тис. тонн зерна були відправлені до Сомалі, Ефіопії, Кенії, Ємену, Нігерії та Судану.

Також, минулого тижня була доставлена ще одна партія українського збіжжя до Судану за підтримки Всесвітньої продовольчої програми ООН, яка має надати допомогу 2 млн осіб.