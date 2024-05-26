Про це міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив в інтерв’ю британській газеті The Guardain.

Він переконаний, що це не призведе до ядерної ескалації. За його словами, Україну не треба обмежувати у здатності завдавати удари на території РФ.

“Росіяни завдають ударів по українській електромережі, по її зернових терміналах і газосховищах, по цивільній інфраструктурі. Російська операція ведеться зі штабу в Ростові-на-Дону.

Окрім того, що Росія не застосовує ядерну зброю, вона себе особливо не обмежує”, — наголосив він.

Міністр також переконаний, що Європі слід навчитися краще “грати в ескалацію”, щоб Путін мав постійно здогадуватися про її наміри.

“Завжди оголошуючи про власні “червоні лінії”, ми заохочуємо Москву пристосовувати свої ворожі дії до наших обмежень, що постійно змінюються”, — зауважив він.

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