Про це міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив в інтерв’ю британській газеті The Guardain.
Він переконаний, що це не призведе до ядерної ескалації. За його словами, Україну не треба обмежувати у здатності завдавати удари на території РФ.
“Росіяни завдають ударів по українській електромережі, по її зернових терміналах і газосховищах, по цивільній інфраструктурі. Російська операція ведеться зі штабу в Ростові-на-Дону.
Окрім того, що Росія не застосовує ядерну зброю, вона себе особливо не обмежує”, — наголосив він.
Міністр також переконаний, що Європі слід навчитися краще “грати в ескалацію”, щоб Путін мав постійно здогадуватися про її наміри.
“Завжди оголошуючи про власні “червоні лінії”, ми заохочуємо Москву пристосовувати свої ворожі дії до наших обмежень, що постійно змінюються”, — зауважив він.