Сікорський вважає, що Європі потрібно припинити постійно визначати свої "червоні лінії", а Україні треба надати всі можливості для атак на Росію.

Про це міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив в інтерв’ю британській газеті The Guardain.

Він переконаний, що це не призведе до ядерної ескалації. За його словами, Україну не треба обмежувати у здатності завдавати удари на території РФ.

“Росіяни завдають ударів по українській електромережі, по її зернових терміналах і газосховищах, по цивільній інфраструктурі. Російська операція ведеться зі штабу в Ростові-на-Дону. Окрім того, що Росія не застосовує ядерну зброю, вона себе особливо не обмежує”, — наголосив він.

Міністр також переконаний, що Європі слід навчитися краще “грати в ескалацію”, щоб Путін мав постійно здогадуватися про її наміри.

“Завжди оголошуючи про власні “червоні лінії”, ми заохочуємо Москву пристосовувати свої ворожі дії до наших обмежень, що постійно змінюються”, — зауважив він.