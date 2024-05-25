Глава МЗС Польщі, Радослав Сікорський, повідомив, що США попередили Росію про можливі наслідки використання ядерної зброї, а саме, про можливість знищення всіх російських військових цілей в Україні.

Про це він сказав у інтерв’ю для The Guardian.

“Американці сказали росіянам, що якщо ви підірвете ядерну бомбу, навіть якщо вона нікого не вб’є, то ми вдаримо по всіх ваших цілях [позиціях] в Україні звичайною зброєю, ми знищимо їх усі”, — акцентував Сікорський.

Зокрема він назвав це “реальною погрозою”.

Видання також зазначило, що глава польського МЗС скептично ставиться до російських погроз застосувати ядерну зброю.

Також він зазначив, що Китай та Індія також попередили Росію про неприпустимість використання ядерної зброї.