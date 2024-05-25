Про це він сказав у інтерв’ю для The Guardian.
“Американці сказали росіянам, що якщо ви підірвете ядерну бомбу, навіть якщо вона нікого не вб’є, то ми вдаримо по всіх ваших цілях [позиціях] в Україні звичайною зброєю, ми знищимо їх усі”, — акцентував Сікорський.
Зокрема він назвав це “реальною погрозою”.
Видання також зазначило, що глава польського МЗС скептично ставиться до російських погроз застосувати ядерну зброю.
Також він зазначив, що Китай та Індія також попередили Росію про неприпустимість використання ядерної зброї.
“І це не дитяча забавка, тому що якщо це табу також буде порушено, як і табу на зміну кордонів силою, то Китай знає, що Японія і Корея стануть ядерними державами, і, ймовірно, вони (Росія та Китай. — Ред.) цього не хочуть”, – додав він.
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