Про це сказав речник ДПСУ полковник Андрій Демченко в інтерв’ю “Укрінформу“.

“Стосовно можливого наступу ворога, то на даний момент у ворога недостатньо сил, щоб здійснити повномасштабне вторгнення, яке б дало їм можливість досягнути якоїсь стратегічної цілі. Може бути відволікаючий маневр, щоб ми біля кордону тримали необхідну кількість сил і не перекидали наші сили на лінію фронту, де ведуться повномасштабні бойові дії”, — розповів він.