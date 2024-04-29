Про це сказав речник ДПСУ полковник Андрій Демченко в інтерв’ю “Укрінформу“.
“Стосовно можливого наступу ворога, то на даний момент у ворога недостатньо сил, щоб здійснити повномасштабне вторгнення, яке б дало їм можливість досягнути якоїсь стратегічної цілі. Може бути відволікаючий маневр, щоб ми біля кордону тримали необхідну кількість сил і не перекидали наші сили на лінію фронту, де ведуться повномасштабні бойові дії”, — розповів він.
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