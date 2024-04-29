Про це повідомляє Державна прикордоннна служба України.

“Польські фермери припинили блокування руху вантажних транспортних засобів перед пунктом пропуску «Гребенне – Рава-Руська»”, — йдеться в повідомленні.

Оформлення та пропуск через кордон вантажівок у двох напрямках здійснюється у звичайному режимі.

Водночас, як зазначили в службі, на в’їзд до Польщі не пропускатимуть вантажівки, що перевозять зернові культури. Цей вид вантажу може слідувати по території Польщі виключно в режимі транзиту.