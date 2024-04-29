Про це повідомив прессекретар Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

“У прикордонні області постійно заходять ворожі диверсійно-розвідувальні групи. Так, з початку 2023 року почали заходити ворожі ДРГ на Чернігівщину, потім їх кількість збільшилась по Сумській області. На кінець минулого року значна активність спостерігалась і на Харківщині. На даний момент найбільша активність на Сумщині”, – йдеться в повідомленні Демченка.

Речник повідомив, що кілька днів тому прикордоннини зафіксували спробу заходу ворожої ДРГ у кількості понад 10 осіб. Вони намагались замінувати прикордонні шляхи. Групу викрили, зав’язався стрілецький бій. Під тиском ворог відійшов за лінію кордону. З української сторони у цьому бою ніхто не загинув.

На запитання щодо можливого наступу на територію Сумщини, Демченко відповів, що зараз у російських військ недостатньо сил, щоб здійснити вторгнення, яке б дало змогу досягнути якоїсь стратегічної цілі.