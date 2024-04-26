У Сумській області спостерігається найбільша кількість спроб прориву ворожих диверсійно-розвідувальних груп. Під час патрулювання українські прикордонники зафіксували спробу заходу російських диверсантів.

Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі телеканалу Еспресо.

“Ворог не припиняє спроб проводити диверсійну роботу, найбільш активним напрямком є Сумщина. Найбільша кількість спроб ворожих ДРГ фіксується саме там. Крайню групу, яку виявили прикордонники й по який було відкрито вогонь, теж було викрито на Сумщині”, – зазначив речник ДПСУ.

За словами Демченка, кілька днів тому під час патрулювання наша група зафіксувала спробу заходу ворожої ДРГ.

“Ця російська група намагалася закласти вибухові пристрої по руху нашої групи. Наші хлопці відкрили вогонь по ДРГ, зав’язався стрілецький бій. Приєдналися артилерійські підрозділи, щоб завдати ураження цій групі. Також на місце висувалися й протидиверсійні резерви, щоб зачистити місцевість”, – сказав він.

Надалі ця російська група відійшла за межі державного кордону. Такі групи можуть виявлятися 1-2 рази на тиждень, додав Демченко.