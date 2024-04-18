Україна потребує щонайменше $42 мільярди міжнародної допомоги для бюджетної підтримки нинішнього року в умовах продовження війни.

Про це заявила очільниця Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва під час пресконференції у Вашингтоні (США), повідомляє Укрінформ.

«Станом на тепер ми оцінюємо потреби (бюджетної підтримки для України – ред.) в розмірі $42 мільярди на цей рік», – повідомила глава Фонду.

Вона висловила впевненість, що це вдасться зробити, оскільки міжнародна підтримка залишається “твердою”. Водночас Георгієва наголосила, що для розв’язання економічних проблем для України й регіону потрібно передусім припинити війну.

“Насамперед війна — це трагедія, коли щодня вбивають та ранять чоловіків, жінок і дітей. Тож нам потрібно, щоб ця вона закінчилася заради них”, — сказала вона.

Крім того, Георгієва високо оцінила зусилля української влади щодо стабілізації економіки у постраждалій від війни країні.