Міністр фінансів України Сергій Марченко повідомив, що через зволікання з боку Заходу з наданням допомоги Україні, країна була змушена витратити $4 мільярди з державного бюджету на закупівлю зброї.

Про це міністр повідомив на круглому столі Світового Банку та МВФ, що відбувся у Вашингтоні.

Він висловив свою занепокоєність тим, що ці витрати мали негативні наслідки для бюджету.

Марченко також зазначив, що Україна стикалася з недостатнім фінансуванням та недоліком озброєння та боєприпасів.

“4 млрд дол США — саме такий обсяг коштів на закупівлю озброєння витратив Уряд, в умовах коли бракувало обіцяних партнерами снарядів і зброї. І це має негативні наслідки для бюджету”, — заявив Марченко.

Він наголосив на тому, що недостатнє фінансування оборони позначається на економічному потенціалі країни та закликав прискорити використання заморожених російських активів на користь України.

“Для перемоги нам критично необхідно зрівняти військові ресурси з ресурсами агресора”, — підсумував міністр.