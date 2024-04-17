Прогноз Міжнародного валютного фонду щодо курсу долара до гривні на 2024 рік покращився: з 41,4 грн у жовтні 2023 року до 41 грн.

Про це йдеться у доповіді МВФ World Economic Outlook за квітень 2024 року.

Однак прогнозується поступове зростання курсу долара у порівнянні з гривнею протягом наступних п’яти років. Згідно з доповіддю МВФ World Economic Outlook за квітень 2024 року, курс буде таким:

– 2024 рік – 41 грн за долар;

– 2025 рік – 45,8 грн;

– 2026 рік – 48,6 грн;

– 2027 рік – 50,4 грн;

– 2028 рік – 52,1 грн;

– 2029 рік – 54,1 грн.

Голова Національного банку Андрій Пишний зазначив, що курс долара до гривні у 2024 році буде залежати від ринкових умов та сезонності.

Відтоді, з жовтня, регулятор відмовився від фіксації курсу і перейшов до керованої гнучкості. Нацбанк буде присутнім на валютному ринку, щоб згладжувати надмірні та небезпечні коливання, наголосив він.